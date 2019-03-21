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Источник: Хабиб Нурмагомедов проведёт следующий поединок 7 сентября

Фото: Ethan Miller/Getty Images
Источник: Хабиб Нурмагомедов проведёт следующий поединок 7 сентября
Бокс/ММА / ММА

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов проведёт следующий поединок 7 сентября 2019 года. Имя соперника пока неизвестно. Об этом сообщил в своём «инстаграме» журналист Азамат Бостанов

«7 сентября — именно в этот день Хабиб Нурмагомедов проведёт свой следующий бой», – написал в «Инстаграме» Азамат Бостанов.

Напомним, на данный момент Хабиб и Абубакар Нурмагомедовы, а также Тухугов отбывают дисквалификацию за драку после турнира UFC 229.

Хабиб был отстранён на девять месяцев и был оштрафован на полмиллиона долларов. Он может вернуться в октагон UFC в июле. Зубайра и Абубакар получили годичные дисквалификации и штраф в размере $ 25 тыс. Их отстранение заканчивается в октябре.

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