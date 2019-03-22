Уайт назвал Забита и Петра Яна в числе тех, кто может стать большой звездой UFC

Президент UFC Дэна Уайт перечислил бойцов своей организации, которые могут стать большими звездами.



«Никогда не знаешь, кто из бойцов станет большой звездой, но у нас не бывает недостатка в восходящих талантах. Я могу перечислять их целыми днями. Пётр Ян, Шон О’Мэлли, который сейчас травмирован и я с нетерпением ожидаю его возвращения. Рики Симон.



Крон Грейси, который потрясающе выглядел в дебюте на ESPN. Рузвельт Робертс, мне очень нравится история этого парня. Джефф О’Нил. Бен Аскрен — ветеран, который уже давно в этой игре, но раньше он не выступал в UFC, у него был потрясающий бой с Робби Лоулером в дебюте.



Мэйси Барбер на подходе, мне нравится, как она говорит и какие сумасшедшие вещи пишет мне в сообщениях. Мэйси хочет быть чемпионкой, мне нравятся бойцы с таким настроем. Забит недавно одержал большую победу. Исраэль Адесанья, который скоро подерется за временный титул. Марлон Мораес.



Я могу продолжать. Я могу целыми днями говорить о бойцах, которые либо станут большими звездами, либо закрепятся в Топ-10 своиз дивизионов. О бойцах, чьи бои люди будут ждать с нетерпением», — цитирует Уайта BJPenn.