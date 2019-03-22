Источник: Усик и Такам договорились о бое

Абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе украинец Александр Усик договорился о поединке с камерунским супертяжеловесом Карлосом Такамом. Об этом сообщает инсайдер Майк Коппинджер в своём «твиттере».

По информации журналиста поединок Усика с Такамом пройдёт 18 мая на боксёрском вечере, который возглавит бой чемпиона WBC в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера и Доминика Бризила. Шоу на территории США будет транслировать стриминговая платформа DAZN. Если инсайд сбудется, то бой против Карлоса станет для Усика первым в рамках супертяжёлой категории.

Напомним, что ранее организация WBA обязала Александра провести защиту титула против россиянина Дениса Лебедева. Также ранее велись разговоры о переговорах Усика по бою с другим россиянином — супертяжеловесом Александром Поветкиным.