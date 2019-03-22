Иванов и Туйваса проведут поединок на UFC 238

Бой двух тяжеловесов, болгарина Благоя Иванова и австралийца Тая Туйвасы, пройдёт на турнире UFC 238, который состоится 8 июня в Чикаго (США). Об этом сообщает MMA News.

На счету 32-летнего Иванова 17 побед и два поражения. Последний раз в октагон он заходил в марте нынешнего года, когда единогласным решением судей одолел Бена Ротвелла. До этого Благой в своём дебютном поединке в UFC единогласным решением уступил Джуниору дос Сантосу.

26-летний Туйваса имеет в активе восемь побед и один проигрыш. В UFC он победил трёх соперников, в том числе единогласным решением Андрея Арловского. Однако в последнем поединке, в декабре прошлого года, Тай был отправлен в технический нокаут Джуниором дос Сантосом.