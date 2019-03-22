Дебют Копылова в UFC откладывается не менее, чем на четыре месяца

Российский боец ММА Роман Копылов не сможет дебютировать в UFC На турнире в Санкт-Петербурге из-за травмы. Его выступление в UFC откладывается не менее, чем на четыре месяца. Об этом сообщил менеджер спортсмена Александр Скаредин.



«К сожалению, дебют Копылова в UFC откладывается из-за травмы. У него растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата плечевого сустава. Потребуется продолжительное время на восстановление, его следующий бой состоится не раньше чем через 4 месяца. Контракт с UFC в силе», — приводит слова Александра Скаредина Р-Спорт.



Копылов должен был дебютировать в UFC 20 апреля 2019 года на турнире организации в Санкт-Петербурге. Соперником россиянина должен был стать поляк Кшиштоф Бойко. UFC уже нашла замену Копылову — вместо него выступит Ален Амедовский из Македонии.