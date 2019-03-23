Вудли — Макгрегору: хватит быть тряпкой, давай подерёмся хоть в Ирландии

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли предложил провести поединок другому бывшему чемпиону организации — Конору Макгрегору.



«Мы оба недавно проиграли в титульных поединках. Конор не в той позиции, чтобы делать выбор. Он проиграл, начал религиозную и культурную войну, а теперь ещё и ввязался в историю с разбитым телефоном болельщика. Он не вылезает из проблем. Я серьёзно.



Он хочет боя с Дональдом Серроне, который никогда не был чемпионом, с Нейтом Диасом, который не был чемпионом. Но он хочет и незамедлительного реванша с Хабибом Нурмагомедовым, но я тоже хочу реванша с Камару Усманом. Но нам их не дадут. Мы с Конором на одной скамейке. Я могу провести поединок с ним. Конор, хватит быть тряпкой, давай подерёмся хоть в Ирландии», — приводит слова Тайрона Вудли MMAFighting.