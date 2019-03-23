Майдана, вероятнее всего, встретится с Филом ло Греко

Бывший чемпион мира Маркос Майдана, который не так давно заявил о возобновлении карьеры, вероятнее всего, проведёт поединок с канадцем итальянского происхождения Филом ло Греко, сообщает Boxingnews24. Стороны ведут переговоры об организации встречи, скорее всего, она состоится в июне и пройдёт в первом среднем весе (до 69,9 кг).

Маркос Майдана не выходил в ринг с сентября 2014 года, когда единогласным решением судей уступил Флойду Мейвезеру, тот бой стал для аргентинца вторым с Мейвезером за полгода. Что касается Фила ло Греко, то он последний раз появлялся в ринге в апреле 2018 года. Тогда он уже в первом раунде уступил экс-чемпиону мира Амиру Хану. Хан — единственный известный соперник в послужном списке ло Греко.