Чарр вызвал на бой Владимира Кличко

Немецкий тяжеловес сирийского происхождения Мануэль Чарр хочет получить бой с экс-чемпионом мира Владимиром Кличко. Спортсмен, которого в WBA назначили обладателем титула временного чемпиона мира, вызвал на бой украинца посредством официальной страницы в «Инстаграме».

«Владимир, слышал, что ты планируешь возвращение. Услышав это, я был в восторге. Хочу официально вызвать тебя на бой. Надеюсь, что поприветствую тебя на ринге после моей обязательной защиты. Очень тебя уважаю, ты потрясающий спортсмен и пример для меня. В 2012-м, я, к сожалению, проиграл твоему брату, так что между нами всё ещё есть кое-какое дело. Мы с тобой подерёмся за мировую корону супертяжёлого веса. Я официально вызываю тебя», — написал Чарр.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Чарра в социальной сети.