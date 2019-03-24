Арум рассчитывает, что реванш Фьюри и Уайлдера пройдёт в феврале 2020 года

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум надеется, что повторный поединок чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри состоится в феврале 2019 года.

«Тайсон очень большой парень, и мы не хотели ставить против него соперника с маленьким ростом. Шварц тоже очень габаритный боксёр. Он проявил готовность к этой встрече. Что касается перспектив реванша Фьюри с Уайлдером, если Тайсон победит, мы будем надеяться организовать его повторную встречу с Деонтеем в феврале 2020 года», — приводит слова Арума BoxingScene.

Первый поединок Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера состоялся в декабре 2018 года, тогда бой завершился вничью.