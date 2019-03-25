Кремлёв: не исключаю выдвижения своей кандидатуры на пост президента АИБА

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв не исключает вероятности выдвижения своей кандидатуры на выборы президента Международной ассоциации бокса (АИБА). По словам Кремлёва, у него есть такая мысль. Кремлёв является членом исполкома Международной ассоциации бокса. В феврале 2019 года Кремлёв был избран на пост вице-президента Европейской конфедерации бокса (EUBC).



«Такая мысль [принять участие в выборах] есть. Не исключаю выдвижения своей кандидатуры», — приводит слова Кремлёва ТАСС.



Напомним, ранее бывший президент Международной ассоциации бокса Гафур Рахимов временно сложил полномочия. Временно исполняющим обязанности президента АИБА был назначен глава Африканской конфедерации бокса Мохамед Мустасан.