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Кремлёв: не исключаю выдвижения своей кандидатуры на пост президента АИБА

Кремлёв: не исключаю выдвижения своей кандидатуры на пост президента АИБА
Бокс/ММА / Профессиональный бокс

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв не исключает вероятности выдвижения своей кандидатуры на выборы президента Международной ассоциации бокса (АИБА). По словам Кремлёва, у него есть такая мысль. Кремлёв является членом исполкома Международной ассоциации бокса. В феврале 2019 года Кремлёв был избран на пост вице-президента Европейской конфедерации бокса (EUBC).

«Такая мысль [принять участие в выборах] есть. Не исключаю выдвижения своей кандидатуры», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

Напомним, ранее бывший президент Международной ассоциации бокса Гафур Рахимов временно сложил полномочия. Временно исполняющим обязанности президента АИБА был назначен глава Африканской конфедерации бокса Мохамед Мустасан.

Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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