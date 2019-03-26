Чавес-младший планирует провести следующий поединок 22 июня

Экс-чемпион мира по версии WBC в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший, вероятнее всего, проведёт следующий поединок 22 июня 2019 года, сообщает Boxingnews24. Соперником мексиканца станет небитый боец полутяжёлого веса Майк Ли (21-0, 11 КО). Также сообщается, что в 2019 году Чавес планирует провести три боя.

«Я собираюсь провести бой 22 июня, скорее всего, он состоится в Мехико. Похоже, что соперником станет Майк Ли. Это хороший соперник и отличный боец. Конечно, сейчас я не говорю о больших боях. Просто планирую вернуться. Я тяжело тренируюсь и упорно работаю. Долгое отсутствие в ринге — не самая большая проблема», — приводит слова мексиканца Boxingnews24.

Хулио Сезар Чавес-младший отсутствует в ринге почти два года. Последний раз он выступал в мае 2017 года, когда без шансов проиграл Саулю Альваресу.