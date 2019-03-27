Тренер Нурмагомедова: надеялся, что Хабиб и Конор устроят реванш

Тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес поделился мыслями об уходе из MMA Конора Макгрегора. Специалист заявил, что рассчитывал на повторный поединок подопечного со скандальным экс-чемпионом из Ирландии.

«Если Конор действительно завершил карьеру, то на самом деле только Фергюсон остался соперником для Хабиба, потому что Жорж Сен-Пьер ушел из спорта. Я действительно надеялся, что Макгрегор добьется ещё одной победы, а затем устроит реванш с Хабибом.

Похоже, что именно Дастин или Макс сразятся с Хабибом после его возвращения в клетку. А потом, может быть, Тони. Но это только моё мнение, так как я обдумываю, что может случиться дальше. UFC — это организация, которая отбирает противников, и всё, что мы можем сделать, — это принять бой или отказать оппоненту", — приводит слова Мендеса Телеканал 360.