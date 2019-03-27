Буатси: Джошуа – более значимая величина в боксе, чем Альварес

Британский боксёр Джошуа Буатси сравнил вклад соотечественника Энтони Джошуа и мексиканца Сауля Альвареса в бокс. По его мнению, Джошуа является более значимой фигурой, так как на его боях собираются полные стадионы.

«Со стороны кажется, что Джошуа является более значимой фигурой и звездой в мире бокса. Я не живу в США, я там никогда не был. Может, у Альвареса там огромная популярность. Но давайте посмотрим на аудитории боёв.

На поединках Джошуа собираются полные футбольные стадионы. Не знаю, удаётся ли Канельо собрать такую аудиторию. Если говорить о цифрах, то разница очевидна, она в пользу Джошуа, ему удаётся сделать это, заинтересовать миллионы зрителей», — цитирует Буатси Daily Express.