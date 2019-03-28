Усик отказался от чемпионского пояса WBA и боя с Лебедевым

Абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе украинец Александр Усик отказался провести защиту титула с чемпионом мира по версии WBA «в отпуске» Денисом Лебедевым.

«Организация WBA обязывает меня боксировать с Денисом Лебедевым. Этот бой не состоится, потому что мы с командой решили переходить в супертяжёлую весовую категорию. По этим причинам мы не можем боксировать с Денисом.

Я отказываюсь от пояса. Не хочу, чтобы он просто так у меня был, пускай ребята за него боксируют, это нормально. Денису — успехов. Всем остальным ребятам, которые будут участвовать за этот пояс — успехов. Боксируйте, завоёвывайте. Всем добра!» — сказал Усик в видеообращении, опубликованном в «Инстаграме».

Напомним, в 2018 году Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе, стал первым победителем турнира Всемирной боксёрской суперсерии и обладателем трофея имени Мохаммеда Али. После этого он защитил титулы, нокаутировав Тони Беллью.

В последний раз Денис Лебедев появлялся в ринге в ноябре 2018 года и победил Майка Уилсона единогласным решением судей.