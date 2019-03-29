Женщины впервые примут участие в чемпионате России по ММА

Женщины впервые примут участие в чемпионате России по смешанным боевым единоборствам, который будет проходить в Москве со 2 по 6 мая, сообщил президент союза ММА России Радмир Габдуллин.

«Одна из текущих задач Союза ММА России — усиление работы по развитию женского ММА, к которому у нас относятся неоднозначно. Одно из основных направлений работы объединённой международной федерации — это путь к признанию ММА олимпийским движением. Вид спорта должен следовать олимпийской хартии, один из критериев которой — гендерный паритет видов спорта. Поэтому наша задача — создать в России тренировочные и соревновательные условия для спортсменов-девушек.

Мы уже в тестовом режиме, без отбора в сборную возили девочек-спортсменок на чемпионаты прошлого и позапрошлого годов. С этого года начинаем полноценный отбор в сборную на чемпионате России, пока только в один этап, учитывая потенциально небольшое количество спортсменок. Что касается правил, то они адаптированы с учётом того, что это спортсмены женского пола. Учтены нюансы любительского вида спорта, который для здоровья не так опасен и экстремален, как профессиональный», — приводит слова Габдуллина ТАСС.