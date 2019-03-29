Мусаси и Ловато встретятся 22 июня

Чемпион Bellator в среднем весе Гегард Мусаси проведёт следующий поединок 22 июня, сообщает MMAJunkie. Его соперником станет Рафаэль Ловато. Встреча состоится на турнире в Лондоне.

Предыдущий поединок Мусаси провёл в сентябре 2018 года, тогда он нокаутировал другого бывшего бойца UFC — Рори Макдональда. Всего на его счету 45 боёв в смешанных единоборствах, в 37 из которых он победил. Что касается Ловато, то в активе американца 9 боёв и во всех из них он побеждал. При этом 8 поединков он завершил досрочно. В Bellator на его счету 5 побед кряду. В предыдущей схватке он справился с Джоном Сэлтором.

Отметим, что этот поединок должен был состояться ещё в январе этого года, но тогда он был перенесён из-за травмы Мусаси.