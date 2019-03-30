Прайс досрочно победил Али, соперник его укусил

В эти минуты в Ливерпуле проходит вечер профессионального бокса. В рамках турнира выступил бывший проспект супертяжёлого веса, известный британец Дэвид Прайс. Его соперником был небитый Кэш Али.

Прайс уверенно перерабатывал соперника на протяжении почти пяти раундов, хотя и сам изредка пропускал тяжёлые удары. В пятой трёхминутке Дэвид донёс до соперника тяжёлый удар справа. У Али подкосились ноги, и, чтобы удержаться, он навалился на Прайса и упал вместе с ним на канвас. Али явно не демонстрировал желания подняться, пытаясь выиграть время. Более того, уже в лежачем положении он нанёс укус Прайсу в области живота.

В итоге рефери остановил поединок, и победа была отдана Прайсу. Официальная формулировка судейского корпуса — победа из-за дисквалификации соперника.

Видео инцидента можно посмотреть на официальном канале Sky Sports Boxing в «Твиттере».

Дэвид Прайс известен любителям бокса по поединкам с Тони Томпсоном, Александром Поветкиным и Сергеем Кузьминым.