Боксёр Пулев — о поцелуе журналистки в губы: она не в моём вкусе

Болгарский боксёр-тяжеловес Кубрат Пулев отверг обвинения в домогательствах. После победы над румынским боксёром Богданом Дину во время интервью Пулев поцеловал журналистку Vegas Sports Daily Дженни Равало, которая использует сценическое имя Дженни Суши. Равало обвинила спортсмена в домогательствах и заявила, что после интервью он схватил её за ягодицы.

«Эта женщина не в моём вкусе. Я не боюсь, если дело будет рассматриваться в суде. У нас есть видео, подтверждающие правоту. Меня никогда не обвиняли в таких вещах. Я дал тысячи интервью, и все знают меня как доброго и вежливого человека. Эта журналистка после взвешивания подошла ко мне и сказала, что мы с ней повеселимся после боя», — цитирует Пулева Bild.

Также представители Пулева опубликовали фотографии и скриншоты видео с мобильного телефона. На них видно, что журналистка праздновала победу Пулева вместе с представителями команды боксёра. На фотографиях Дженни выглядит довольной. Ранее журналистка заявила, что поведение Пулева её шокировало.