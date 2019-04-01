Мэнни Пакьяо может встретиться с Китом Турманом 13 июля

Чемпион мира по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо может провести свой следующий поединок против чемпиона WBA Super Кита Турмана, сообщает в своём «твиттере» журналист Fox Sports Майк Коппинджер.



По информации источника, в настоящее время идут переговоры о возможном поединке и в ближайшее время они могут завершиться успешно. Поединок запланирован на 13 июля.



Стоит отметить, что ранее Пакьяо в своём «твиттере» провёл голосование среди болельщиков по поводу того, кого бы хотели фанаты видеть его следующим соперником. Турман по его итогам занял второе место, уступив 60 процентов голосов Флойду Мейвезеру-младшему. Ранее сам Мэнни заявил, что готов к поединкам с лучшими полусредневесами мира, если реванш с Флойдом Мейвезером всё же не состоится.