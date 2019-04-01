Российский боец UFC Магомедов получил пожизненную дисквалификацию из-за допинга

Российский боец UFC Руслан Магомедов получил пожизненную дисквалификацию за два нарушения антидопинговой политики USADA, сообщает MMAFighting.



Стоит отметить, что всего на счету Магомедова три проваленных допинг-теста. Второе нарушение антидопинговой политики произошло 10 октября 2018 года, когда допинг-проба спортсмена дала положительные результаты на целый ряд запрещённых веществ.



5 февраля 2019 года Магомедов отказался пройти допинг-тест после требования сотрудника допинг-контроля во время внесоревновательных тестов.Это является грубым нарушение политики USADA. В последний раз в октагон под эгидой UFC Магомедов выходил в 2015 году. Всего он провёл три поединка в этой организации, одержав три победы.