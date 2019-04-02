Нурмагомедов — о новых оскорблениях Макгрегора: когда бил его, он молчал

Российский боец ММА чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слова ирландского бойца Конора Макгрегора. Недавно Макгрегор в «Твиттере» назвал Нурмагомедова «крысой».

«Обратите внимание: человек после каждого турнира вкидывает что-то в «Твиттер», чтобы оставаться на первых полосах в газетах. Это работает, он знает это. Пусть говорит, мне нет до этого дела. Я был с ним в клетке, и там он ничего не говорил. Я бил его по лицу локтями, руками, коленями, но он что-то ничего не говорил. А теперь, когда между нами пять-шесть тысяч километров, он снова говорит. Это показывает, насколько он низкий, невоспитанный и неуважительный человек», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.

Нурмагомедов и Макгрегор провели бой в 2018 году. Тогда Нурмагомедов одержал победу с помощью удушающего приёма. После боя началась потасовка, Хабиб набросился на одного из тренеров Макгрегора, а члены команды Нурмагомедова напали на самого Конора. Затем Нурмагомедов объяснил, что его поведение было связано с оскорбительными словами Макгрегора перед боем.