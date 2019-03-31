Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выложил провокационный пост на своей странице в «Твиттере» с обращением к чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову.

«У тебя забрали деньги, и, пока ты дрался со мной, твоим братьям едва не выцарапали глаза, маленькая крыса. Вива Лас-Вегас. Скоро будет громкая вечеринка», — написал Макгрегор на официальной странице в «Твиттере».

Отметим, соответствующий пост был своеобразным ответом на сообщение Хабиба Нурмагомедова на странице в «Инстаграме», в котором он обращался к болельщикам.

«Великолепные чувства после пяти чемпионских раундов. Скоро увидимся, друзья, очень скоро. Спасибо всем за вашу поддержку на протяжении многих лет», — написал россиянин.