Макгрегор назвал жену Нурмагомедова «полотенцем», но вскоре удалил твит

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор опубликовал скандальный пост в своём «твиттере». В частности, он поместил туда фотографию со свадьбы российского бойца Хабиба Нурмагомедова, на которой также запечатлена его супруга в хиджабе.

«Твоя жена — полотенце, приятель», — написал Макгрегор.

На сообщение ирландского бойца уже отреагировал агент Нурмагомедова Али Абдель-Азиз. Он написал, что Макгрегор оскорбляет семью Хабиба и даже не понимает, что оскорбляет 1,5 млрд мусульман.

Напомним, в 2018 году Нурмагомедов и Макгрегор встречались на ринге. Тогда Нурмагомедов победил с помощью удушающего приёма, а после окончания боя в зале началась потасовка. Нурмагомедов напал на одного из тренеров соперника, а члены команды Хабиба атаковали Макгрегора. После инцидента Хабиб сообщил, что такую реакцию вызвали оскорбительные слова Макгрегора перед боем.