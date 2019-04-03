Источник: Волков был снят с турнира UFC в Санкт-Петербурге из-за допинга

Российский тяжеловес Александр Волков был снят с турнира UFC в Санкт-Петербурге из-за проваленного допинг-теста, сообщает Матч ТВ. О том, какой именно допинг-тест был провален и какой запрещённый препарат был обнаружен в крови спортсмена, пока не сообщается.



Напомним, ранее стало известно, что Александра Волкова в главном событии турнира UFC в Санкт-Петербурге заменит Алексей Олейник.



На счету Олейника 57 побед, 11 поражений и 1 ничья (6-2 в UFC). У Оверима — 44 победы и 17 поражений. Первоначально планировалось, что Олейник встретится с Уолтом Харрисом в Оттаве (Канада) в мае 2019 года. Теперь Харрису подберут другого оппонента. Турнир UFC Fight Night 149 пройдет 20 апреля в Санкт-Петербурге.