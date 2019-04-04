Волков рассказал о причинах отмены поединка с Оверимом

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков прокомментировал отмену поединка с Алистаром Оверимом во время вечера боёв UFC Fight Night, который пройдёт в Санкт-Петербурге 20 апреля.

«К моему большому сожалению, мой поединок не состоится из-за проблем со здоровьем, не зависящих от меня лично. Очень много усилий было положено для подготовки к этому бою, и я очень хотел порадовать вас красивым поединком, но не всё в наших руках.

Я не опускаю руки, уверен, что в скором времени вы увидите меня в октагоне в лучшей форме. Спасибо всем за поддержку!» — написал Волков на своей странице в «Инстаграме».

Ранее стало известно, что Александра Волкова в главном событии турнира UFC в Санкт-Петербурге заменит Алексей Олейник.