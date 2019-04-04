Макгрегор обвинил Нурмагомедова в разжигании конфликта

Бывший чемпион UFC ирландский боец ММА Конор Макгрегор заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов стал инициатором разжигания конфликта, который тянется уже больше года.

«Я помню это хорошо. В 2016 году ты угрожал моему тренеру Джону Кавана. Это было ещё до того, как вы напали на моего друга Лобова в отеле в Бруклине. Вспомни, когда всё начиналось. Бог всё видит», — написал Макгрегор в своём «твиттере», но вскоре удалил сообщение.

Макгрегор ссылается на переписку от 2016 года. Тогда Кавана призвал молодых бойцов выбирать религию с умом, комментируя отказ Нурмагомедова драться летом из-за Рамадана. После этого Нурмагомедов призвал Кавану не шутить по поводу религии и быть осторожным.

Напомним, что в 2018 году после боя Нурмагомедова и Макгрегора Хабиб напал в зале на Кавану. После этого он был дисквалифицирован на длительный срок. Дисквалификация Нурмагомедова истекает летом 2019 года.

В последние дни Макгрегор и Нурмагомедов снова начали обмениваться оскорблениями.