Владимир Кличко — о сдаче анализов Порошенко и Зеленским: это было смешно

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко прокомментировал недавнюю инициативу кандидатов в президенты Украины Петра Порошенка и Владимира Зеленского по сдаче анализов на наличие в организме наркотиков и алкоголя. Кличко-младший усомнился в достоверности результатов клинических исследований и предложил лично оплатить проведение более качественных анализов.



«Уважаемые кандидаты в президенты Украины! Ваша недавняя сдача анализов была смешной. Иначе это назвать я не могу. Как спортсмен, прошедший 30-летний путь и сдавший сотни таких анализов, знаю, что после сдачи анализов крови или урины на протяжении пары часов нельзя выложить это в социальных сетях и показать, что я чистый. Это нереально сделать. На это нужно хотя бы 48 часов. Не занимайтесь кустарными методами сдачи анализов. Не обманывайте себя и нас, граждан Украины, которые хотят выбрать чистого президента.



Я предлагаю покрыть все расходы, связанные с профессиональной, а не кустарной сдачей анализов. Я готов покрыть расходы на эти анализы, чтобы мы, граждане Украины, имели чистого президента, и не только в моче и крови, а в мыслях. И просьба, не обманывайте ещё раз себя и граждан Украины», — сказал Кличко в видеообращении, выложенном на его официальной странице в «Фейсбуке».