Майорга за два раунда уступил дебютанту

В ночь с 6 на 7 апреля мск в Гватемале состоялся турнир по профессиональному боксу, в ходе которого очередной бой провёл 46-летний ветеран, экс-чемпион мира Рикардо Майорга. Соперником никарагуанца был Лестер Мартинес, проводящий дебютный бой в профессионалах, встреча прошла в полутяжёлом весе.

В первом раунде Майорга попытался принять открытый бой, в результате чего зрители стали свидетелями нескольких разменов. Уже во второй трёхминутке Рикардо подсел функционально и стал проигрывать оппоненту. Мартинес зажал оппонента в углу, обрушив на того град атак. В итоге рефери не оставалось ничего другого, как зафиксировать досрочную победу дебютанта.

Поражение Майорги стало третьим кряду и двенадцатым в профессиональной карьере.