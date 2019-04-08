Bellator подписал японского ветерана Кунимото

Японский ветеран смешанных единоборств Киичи Кунимото подписал контракт с промоушеном Bellator, сообщает пресс-служба организации.

Кунимото в ММА провёл 22 поединка, одержав в них 20 побед, два из них – нокаутами. Ранее японский боец выступал в промоушене Rizin FF. В японской организации Кунимото одержал несколько побед подряд.

В UFC Кунимото провёл пять боёв. За это время он одержал победы над Ричардом Уолшем, Даниэлем Сарафьяном и Луизом Дутрой. Затем японец уступил Заку Оттоу и Нилу Магни, после этого организация не стала продлевать с ним контракт.

Первый соперник Кунимото в Bellator пока неизвестен. Также неизвестно, когда Кунимото проведёт свой первый бой в организации.

Bellator считается вторым по популярности ММА-промоушеном после UFC.