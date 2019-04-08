Эксперты ВАДА едут в Киев, чтобы проверить кандидатов в президенты на наркотики

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко сообщил, что в ближайшее время эксперты ВАДА приедут в Киев для того, чтобы проверить тесты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на наличие алкоголя и наркотиков.



«Благодарен ВАДА! Эксперты от этой организации скоро прибудут в Киев. Пусть тесты начнутся. Вы готовы?» — написал в своём «твиттере» Владимир Кличко.



Ранее Кличко прокомментировал недавнюю инициативу кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского по сдаче анализов на наличие в организме наркотиков и алкоголя. Кличко-младший усомнился в достоверности результатов клинических исследований и предложил лично оплатить проведение более качественных анализов.



Президент Украины Пётр Порошенко ответил на это предложение согласием и подчеркнул, что считает это очень важным.