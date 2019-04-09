Тито Ортис: вероятно, я вернусь в октагон в октябре 2019 года

Бывший чемпион UFC Тито Ортис подчеркнул, что он собирается провести ещё один бой перед завершением карьеры.



«Вероятно, я вернусь в октагон в октябре 2019 года. после того, как я подрался с Чаком в прошлом году, я думал, что это мой последний поединок, но я всё ещё достаточно быстр и хорош. Всё просто замечательно. Я провёл отличные спарринги, превосходные тренировки. Я готов сделать ещё один бой просто ради удовольствия. У меня уже есть противник, так что будет очень весело, когда мы объявим о нашем будущем бое», — приводит слова Тито Ортиса TMZ.



В последний раз Тито Ортис выходил в клетку на турнире Golden Boy Promotions в главном событии турнира против Чака Лиделла. Бой состоялся 24 ноября 2018 года и закончился победой Ортиса нокаутом. Эта победа стала для Тито 20-й в профессиональной карьере в смешанных единоборствах при 12 поражениях.