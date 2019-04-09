Лобов: после боя с Найтом моё лицо стало похоже на маску для Хэллоуина

Российской-ирландский боец Артём Лобов прокомментировал победу над Джейсоном Найтом в промоушене кулачных боёв Bare Knuckle FC. Лобов рассказал, что после боя ему наложили более десяти швов.

«Могу ли видеть что-то такими глазами? Да, со мной всё в порядке. После боя мне наложили 13 швов. У меня раньше никогда не было такого внешнего вида, лицо распухло, я стал похож на маску для Хэллоуина. Но ничего, пусть люди видят, что значит быть бойцом.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Лобова

Но это лишь внешний ущерб. В ММА достаётся гораздо больше. После ударов ногами в голову я чувствовал себя намного хуже, чем после боя с Найтом. Ущерб для мозга от ударов голыми кулаками меньше, чем в ММА или боксе. Кулачный бой длится лишь 10 минут, боксёрский поединок – 36 минут, а бой в ММА — 15-25 минут», — сказал Лобов во время шоу Ариэля Хельвани.