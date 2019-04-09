Определились чемпионы России по тайскому боксу 2019 года

В Перми состоялись чемпионат и первенство России по тайскому боксу 2019 года. На кону стояла не только победа и чемпионское звание, но и место в национальной сборной команде. Главная сборная (мужчины и женщины) отправится в июле на чемпионат мира IFMA в Таиланд, юниорская – в сентябре на первенство мира IFMA в Турцию.

Чемпионами России по тайскому боксу 2019 года в своих весовых категориях стали:

48 кг – Асланян Овсеп (Новосибирская обл.)

51 кг – Муртузалиев Чарак (респ. Дагестан)

54 кг – Зикрьёев Асланбек (Кемеровская обл.)

57 кг – Абрамов Александр (Кемеровская обл.)

60 кг – Бегян Айк (Нижегородская обл.)

67 кг – Ульянов Алексе й (Кемеровская обл.)

71 кг – Баланов Илья (Мурманская обл.)

75 кг – Сульгин Максим (Новосибирская обл.)

81 кг – Магакян Сурик (Краснодарский кр.)

86 кг – Меджидов Гаджи (респ. Дагестан)

91 кг – Исхаков Надир (Нижегородская обл.)

91 + кг – Корнилов Кирилл (г. Санкт-Петербург, г. Кемеровская обл.)



Чемпионками России по тайскому боксу 2019 года в своих весовых категориях стали:

45 кг – Негодина Вера (Челябинская обл.)

48 кг – Буга Вера (Кемеровская обл.)

51 кг – Долгова Екатерина (Нижегородская обл.)

54 кг – Тинчурина Альмира (г. Москва)

57 кг – Климова Мария (г. Москва)

60 кг – Винникова Екатерина (Московская обл.)

63,5 кг – Прокофьева Вероника (Санкт-Петербург)

67 кг – Шаркова Татьяна (Московская обл.)

71 кг – Овчинникова Алина (Санкт-Петербург)

75 кг – Ларионова Ирина (Московская обл.)

75 + кг – Жбанкова Виктория (г. Санкт-Петербург)