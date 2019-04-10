Нурмагомедов: процентов 80, что мой следующий поединок состоится 7 сентября

Чемпион UFC, российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов подчеркнул, что примерная дата его возвращения в октагон — 7 сентября 2019 года. Соперником Хабиба станет победитель боя за титул временного чемпиона между Максом Холлоуэм и Дастином Порье.



«Нет, мы сейчас работаем над этим. Процентов 80, что поединок состоится 7 сентября, так и будет. Сейчас ничего не утверждено, мы ведём переговоры. Ждём 14 апреля, как бойцы подерутся. Кто станет временным чемпионом, от этого и будет зависеть время и место следующего боя. Примерная дата — сентябрь, соперник — победитель пары Холлоуэй — Порье.



Хотел бы подраться с Фергюсоном. С Холлоуэем, если он сейчас победит. Третьего оставим неназванным. К этому времени может любой боец нарисоваться», — цитирует Нурмагомедова «Матч ТВ».