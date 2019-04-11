Появился постер поединка Нганну и дос Сантоса

Организация UFC в официальном «инстаграме» опубликовала постер турнира UFC 239, в главном поединке которого встретятся Франсис Нганну и бразильский боец Джуниор дос Сантос. Турнир состоится 6 июля в Лас-Вегасе.

Нганну в последний раз выходил в октагон 17 февраля 2019 года, его соперником был бывший чемпион организации в тяжёлом весе Кейн Веласкес. Поединок закончился уже в первом раунде техническим нокаутом. Эта победа стала второй для Нганну подряд после поражений от Стипе Миочича в титульном поединке и от Деррика Льюиса в июле 2018 года.



Джуниор дос Сантос в последний раз в октагон выходил 9 марта 2019 года и победил Деррика Льюиса. Эта победа для дос Сантоса стала третьей подряд в UFC после поражения в титульном поединке всё с тем же Стипе Миочичем.