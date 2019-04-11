Джошуа рассказал о планах на бой с Усиком: это было бы невероятно!

Чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа заявил, что ему был бы интересен бой с украинцем Александром Усиком, который недавно перешёл в этот дивизион.

«Наш дивизион жив, он активно развивается! Было бы здорово сразиться с Уайлдером, а затем оказаться на ринге с Усиком. Тогда бы абсолютный чемпион в супертяжёлом весе сразился с абсолютным чемпионом в тяжёлом весе. Это было бы просто невероятно!

Что я буду делать, если бой с Уайлдером не будет организован? Я об этом не думаю, я хочу провести этот бой и рассчитываю на этот шанс.

Ближайшее время я проведу в США, но я не забываю о своей родине. Скоро я вернусь в Великобританию и привезу свои пояса», — цитирует Джошуа Sky Sports.

Следующим соперником Джошуа станет американец Джаррелл Миллер. Этот бой состоится 1 июня в Нью-Йорке.