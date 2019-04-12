Дэна Уайт: бой Леснара и Кормье может не состояться

Президент UFC Дэна Уайт не исключил, что поединок чемпиона организации в тяжёлом весе Даниэля Кормье с Броком Леснаром может не состояться.

«Я говорю вам серьёзно, мы ещё даже не работаем над организацией этого боя. Поединок Кормье — Леснар может не состояться. Мы ещё не общались с Леснаром, когда Брок будет готов, он мне позвонит. У нас даже нет даты. Так что,. возможно, Кормье будет защищать титул в поединке со Стипе Миочичем. Сейчас нам необходимо дождаться Даниэля. Пару недель назад он вернулся в зал и приступил к лёгким тренировкам, но он всё ещё не совсем здоров», — приводит слова функционера MMA Fighting.

40-летний Кормье предыдущий поединок провёл в ноябре 2018 года, победив Деррика Льюиса.