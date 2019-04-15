Нурмагомедов: готов к войне. Скоро вернусь

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своём «инстаграме» фото с тренировки, намекнув на своё скорое возвращение в октагон.



«Готов к войне. Скоро вернусь», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов проведёт следующий поединок в сентябре. Россиянина будет ожидать встреча с временным чемпионом организации в этом весе Дастином Порье, победившим в поединке за временный титул чемпиона промоушена в полулёгком весе Макса Холлоуэя. Ориентировочно следующий бой Нурмагомедова состоится 7 сентября 2019 года.

В последний раз в октагон Нурмагомедов выходил 6 октября 2018 года, победив приёмом Конора Макгрегора и успешно проведя защиту своего титула.