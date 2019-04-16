Мейвезер готовится сделать важное заявление

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях небитый Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО), объявил о скором анонсе важной новости.

«Спасибо средствам массовой информации и моим бизнес-партнёрам. Я должен сделать заявление», — сказал Мейвезер на видеозаписи, выложенной в «Инстаграме». Судя по выложенному ролику, обещанное заявление американец сделает завтра, 17 апреля.

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Флойда Мейвезера в «Инстаграме».

Последний бой, занесённый в профессиональный рекорд Флойда, состоялся в августе 2017 года, тогда он победил экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, для которого тот поединок был дебютным в боксе. В декабре 2018 года Мейвезер провёл выставочный бой с японцем Тенсином Нацукавой, нокаутировав того менее чем за один раунд. Также не так давно ходили слухи, что американец проведёт повторный бой с Мэнни Пакьяо.