Миллер готовится к поединку с Джошуа, несмотря на проваленный допинг-тест

Джаррел Миллер продолжает подготовку к титульному поединку с британцем Энтони Джошуа, несмотря на то что бой двух супертяжей оказался под угрозой срыва. Сегодня, 17 апреля, стало известно, что Миллер провалил допинг-тест. Теперь боксёру грозит дисквалификация.

«Мы взаимодействуем с ВАДА, чтобы получить более подробную информацию. Позже мы сможем прокомментировать ситуацию. Пока что Миллер продолжает готовиться к поединку с Джошуа, который должен состояться 1 июня», – написала пресс-служба Salita Promotions, представляющая Миллера, в своём «твиттере».

Отметим, что в 2014 году Миллера уже наказывали за проваленный допинг-тест. Тогда он был отстранён от спорта на девять месяцев.

Напомним, что бой Миллера и Джошуа должен состояться на арене «Мэдисон Сквер Гарден».