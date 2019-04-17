Олейник: сразу сказал, что принимаю бой с Оверимом

Российский боец UFC Алексей Олейник рассказал, сомневался ли он, чтобы принять на коротком уведомлении бой с Алистаром Оверимом.



«Тяжело было десять секунд думать. Сразу сказал, что принимаю этот бой, потому что имя Алистара Оверима очень велико. В субботу покажем все что можем.



Уверен, все наши ребята выступят достойно. Нам очень нужна ваша поддержка, потому что родные стены должны помогать, иначе будет совсем плохо», — приводит слова Алексея Олейника сайт телеканала «360».



Напомним, что Алексей Олейник заменил в главном поединке турнира UFC в Санкт-Петербурге другого российского тяжеловеса — Александра Волкова, который был вынужден сняться с турнира из-за проблем со здоровьем.