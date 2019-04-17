Оверим: рад биться на земле Фёдора Емельяненко и других чемпионов

Боец UFC Алистар Оверим подчеркнул, что для него большая честь участвовать на турнире UFC в России.



«Очень круто вернуться в Россию впервые за 17 лет, рад всех видеть. Читаю все сообщения в соцсетях, такая поддержка приятна.



Меня не беспокоит мой оппонент. Я рад биться на земле Фёдора Емельяненко и других чемпионов и сфокусирован только на себе», — приводит слова Алистара Оверима сайт телеканала «360».



Первоначально Алистар Оверим должен был противостоять Александру Волкову, однако Алексей Олейник заменил в главном поединке турнира UFC в Санкт-Петербурге российского тяжеловеса, который был вынужден сняться с турнира из-за проблем со здоровьем.

Турнир UFC в Санкт-Петербурге пройдёт 20 апреля 2019 года.