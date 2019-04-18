Сергей Ковалёв с вероятностью в 90% проведёт бой с Ярдом в Челябинске в июне

Следующий бой чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе 36-летнего россиянина Сергея Ковалёва (33-3-1, 28 КО) против обязательного претендента британца Энтони Ярда запланирован на июнь в Челябинске, вероятность его проведения — 90%. Как сообщает обозреватель «Чемпионата» Константин Устьянцев, в проведении боксёрского шоу в столице Южного Урала заинтересован временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер, который лично связался с Ковалёвым, предложив ему вариант проведения поединка на родине. И, по словам Текслера, боец дал согласие.



«Смена главы региона — это всегда длительный процесс (Текслер заменил Дубровского на посту губернатора. — Прим. ред.), результаты которого можно будет оценить только в долгосрочной перспективе. И именно сейчас закладывается фундамент, в том числе имиджевый. Поэтому организовать боксёрское шоу с участием одного из лучших действующих российских бойцов, челябинца, на родной земле — большой плюс в копилку общего рейтинга, в том числе народного. Что касается Сергея, то он неоднократно изъявлял желание провести бой дома, думаю, он такую возможность получит», — сказал Устьянцев.



Отметим, что за свою почти 10-летнюю карьеру профессионального бойца, за время которой Крашер (прозвище Ковалёва) успел стать чемпионом по нескольким основным версиям и приблизиться к лидирующей позиции рейтинга лучших бойцов мира вне зависимости от весовой категории (p4p), он ни разу не проводил бой в родном городе.