Махачев: думаю, мне выпадет шанс подраться за пояс в 2020 году

Российский боец UFC Ислам Махачев поделился мыслями насчёт перспектив своей карьеры.



«Минимум три раза хотел подраться в этом году. В прошлом году выступил только дважды, это не так много. Но так бывает, иногда у организации свои планы. Абдулманап Магомедович (Нурмагомедов) говорил, что буду чемпионом после Хабиба? Думаю, мне выпадет шанс подраться за пояс в 2020 году. Ребятам с 8-го места дают титульник, могут дать и мне, когда я поднимусь в рейтинге.



Есть план подраться в сентябре вместе с товарищами по команде – я, Хабиб, Зубайра и Абубакар. Мы вчетвером сможем удобно подготовиться, друг другу помогать. Что касается эпизода, за который их дисквалифицировали, то там такая была неразбериха. Даже не видел, что происходит, пытался оббежать справа и попасть в октагон. Дисквалифицировали тех, кто перепрыгнул через сетку, а я не прыгал, потому обошлось. Можно сказать, повезло.



Не было разговоров о том, чтобы из солидарности дождаться конца дисквалификации Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, как сделал Хабиб. Какой в этом смысл, это только себе хуже делать – дольше простаивать. Для UFC в этом ничего страшного нет», — передаёт слова Махачева корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.