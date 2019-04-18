Нурмагомедов: из-за статуса не можем решить вопросы с Макгрегором один на один

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о треш-токе со стороны своего бывшего соперника, экс-чемпиона организации Конора Макгрегора.



«Не знаю, поехала ли у Макгрегора кукушка, но знаю, что он с 2016 года ничего не выиграл. На дворе 2019-й. В нашем бою он столько всего говорил, обещал и сдался. Зачем всё это пишет в «Твиттер»? Хочет быть в теме. У него много подписчиков, всё ради них. Если бы проиграл и перестал писать в соцсети, пропал бы. Я это понимаю, но многие не понимают. Я не обращаю внимания на эти слова. Но в этом нет смысла, мы не можем из-за статуса встретиться один на один.



Лет 10 назад я бы мог решить с кем-то втайне один на один какой-то вопрос, а сейчас никак. Хотя была бы моя воля, я бы решил с ним все вопросы», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.