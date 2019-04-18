А. Нурмагомедов: не согласен, что победа Порье над Холлоуэем заслуженная

Абдулманап Нурмагомедов, тренер и отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, поделился мыслями относительно следующего боя своего сына.



Напомним, что, по предварительным данным, соперником Нурмагомедова станет Дастин Порье, завоевавший временный чемпионский пояс организации в лёгком весе. В титульном поединке он единогласным решением судей победил Макса Холлоуэя.



«Сейчас идут тяжёлые переговоры. Хабиб говорит, что выйдет 7 сентября, значит, в тот же вечер должны выйти Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагномедов. По-другому не будет.



Сейчас на нас вышел Порье. Не согласен, что его последняя победа была заслуженной. Я считаю, что бой Хабиба с Холлоуэем был бы более раскрученным», — приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова «360».