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А. Нурмагомедов: не согласен, что победа Порье над Холлоуэем заслуженная

А. Нурмагомедов: не согласен, что победа Порье над Холлоуэем заслуженная
Бокс/ММА / ММА

Абдулманап Нурмагомедов, тренер и отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, поделился мыслями относительно следующего боя своего сына.

Напомним, что, по предварительным данным, соперником Нурмагомедова станет Дастин Порье, завоевавший временный чемпионский пояс организации в лёгком весе. В титульном поединке он единогласным решением судей победил Макса Холлоуэя.

«Сейчас идут тяжёлые переговоры. Хабиб говорит, что выйдет 7 сентября, значит, в тот же вечер должны выйти Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагномедов. По-другому не будет.

Сейчас на нас вышел Порье. Не согласен, что его последняя победа была заслуженной. Я считаю, что бой Хабиба с Холлоуэем был бы более раскрученным», — приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова «360».

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