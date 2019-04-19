Взвешивание UFC в Санкт-Петербурге: Оверим оказался тяжелее Олейника на 3,6 кг

Все бойцы, которые примут участие в турнире UFC в Санкт-Петербурге, успешно прошли процедуру взвешивания, сообщает MMAFighting. Напомним, что в главном поединке турнира Алексей Олейник встретится с Алистаром Оверимом.



По итогам процедуры взвешивания Оверим оказался на восемь фунтов тяжелее Олейника, показав на весах 245 фунтов против 237 у Олейника.



В соглавном поединке турнира встретятся Ислам Махачев и Арман Царукян — оба показали на весах 155 фунтов.



Взвешивание UFC в Санкт-Петербурге:



Основной кард:



Алистар Оверим (245 фунтов) — Алексей Олейник (237)

Ислам Махачев (155) — Арман Царукян (155)

Сергей Павлович (254) — Марсело Голм (250)

Иван Штырков (206) — Дэвид Кларк (204,5)

Роксана Модаферри (125) — Антонина Шевченко (125)

Кшиштоф Йотко (185) — Ален Амедовски (186)



Андеркард:



Мовсар Евлоев (146) — Сенгву Чой (145)

Султан Алиев (170) — Кейта Накамура (171)

Александр Яковлев (155) — Алекс Да Сильва (156)

Марчин Тыбура (249) — Шамиль Абдурахимов (258)

Гаджимурад Антигулов (204,5) — Михал Олексьянчук (206)

Магомед Мустафаев (154,5) — Рафаэль Физиев (155).