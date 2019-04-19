Д. Гарсия перевесил Гранадоса

20 апреля в Карсоне (штат Калифорния, США) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет встреча экс-чемпиона мира в полусреднем весе Дэнни Гарсии с Эдриеном Гранадосом. На кону поединка будет стоять титул по версии WBC Silver. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания.

По её итогам Гарсия показал на весах 66,5 кг, в то время как Гранадос оказался немного легче, его вес составил 66,2 кг.

Для Гарсии этот бой станет первым с сентября минувшего года, когда он проиграл титульную встречу Шону Портеру и упустил шанс вернуть пояс чемпиона мира по версии WBC. Что касается Гранадоса, последний раз он появлялся на ринге также в сентябре 2018 года и нокаутировал Адальберто Борхеса.