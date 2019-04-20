Менеджер команды Штыркова объяснил причины отмены боя с Кларком

Менеджер команды «Архангел Михаил» Антон Глазырин объяснил причины отмены боя Ивана Штыркова и Дэвина Кларка на турнире UFC в Санкт-Петербурге.



«Ночью Иван почувствовал недомогание, вызывали врачей, которые сделали предварительный диагноз. К сожалению, медицинский департамент UFC принял решение отменить бой. Очень неприятное решение, но здоровье важнее. Надеюсь, удастся быстро восстановиться», — приводит слова менеджера команды «Архангел Михаил» Антона Глазырина пресс-служба организации.



Напомним, Штырков подписал контракт с UFC в марте этого года, а затем на коротком уведомлении принял бой с Кларком. Американец должен быть драться с другим российским бойцом — Абдул-Керимом Эдиловым (17-4), но он был вынужден сняться из-за травмы.