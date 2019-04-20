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Шведский проспект Уоллин заявил о готовности встретиться с Джошуа

Шведский проспект Уоллин заявил о готовности встретиться с Джошуа
Бокс/ММА / Профессиональный бокс

18 апреля стало известно, что американский боксёр супертяжёлого веса Джаррелл Миллер провалил допинг-тест. В результате его поединок с чемпионом мира Энтони Джошуа, запланированный на 1 июня 2019 года, был отменён. Команда Джошуа в спешном порядке подбирает замену Миллеру.

Ранее о готовности выйти на поединок с Энтони заявил новозеландский небитый проспект Джуниор Фа. Теперь к нему присоединился и перспективный шведский боксёр Отто Уоллин (20-0, 13 КО). В апреле минувшего года Уоллин завоевал титул чемпиона Европы по версии EBU, победив единогласным решением соотечественника Адриана Граната.

«Я создам ему проблемы. Мы станем друг для друга отличной проверкой. Верю, что Энтони парень с характером и он примет этот вызов», — приводит слова Уоллина Boxingtalk.

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